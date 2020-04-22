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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

Arka Sokaklar dizisi ilk bölümüyle yeniden ilgi odağı oldu. Yayın süresi konusunda rekora koşan Arka Sokaklar izleyicisi dizinin duygusal karakteri Hüsnü Çoban hakkındaki bu gerçekle çok şaşıracak! 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, 16 yılı geride bıraktı. Oyuncu kadrosu bu süreçte çok defa revizeye uğradı ancak bazı isimler kemik kadro olarak ekranlardan çekilmedi. Onlardan biri Hüsnü Çoban karakterin hayat veren Özgür Ozan. Çocuklar Duymasın'da canladırdığı Selami karakteri sonrası Arka Sokaklar'ın aile babası polis memuru olarak karşımıza çıkan 53 yaşındaki oyuncuya bu karakteri yapıştı desek yeridir. Tüm Türkiye'nin hafızasında Hüsnü Çoban olarak yer alan Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı. Bakın nasıl... Görünce çok şaşıracaksınız.

22.04.2020 18:14 - Son Güncelleme: 22.04.2020 18:14
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan öyle bir isimle benzer çıktı ki görünce hayrete düşeceksiniz. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

ÜNLÜLERİN BENZERLİKLERİ

Aleyna Tilki ile başlayalım.

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

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