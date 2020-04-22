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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpatıp aynısı!

Arka Sokaklar dizisi ilk bölümüyle yeniden ilgi odağı oldu. Yayın süresi konusunda rekora koşan Arka Sokaklar izleyicisi dizinin duygusal karakteri Hüsnü Çoban hakkındaki bu gerçekle çok şaşıracak! 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, 16 yılı geride bıraktı. Oyuncu kadrosu bu süreçte çok defa revizeye uğradı ancak bazı isimler kemik kadro olarak ekranlardan çekilmedi. Onlardan biri Hüsnü Çoban karakterin hayat veren Özgür Ozan. Çocuklar Duymasın'da canladırdığı Selami karakteri sonrası Arka Sokaklar'ın aile babası polis memuru olarak karşımıza çıkan 53 yaşındaki oyuncuya bu karakteri yapıştı desek yeridir. Tüm Türkiye'nin hafızasında Hüsnü Çoban olarak yer alan Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı. Bakın nasıl... Görünce çok şaşıracaksınız.

22.04.2020 18:14 - Son Güncelleme: 22.04.2020 18:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





