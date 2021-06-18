Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Neslihan Uğur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. Dizide 5 çocuk babasının canlandıran Özgür Ozan'ın oğlu Ali Demir ile benzerliği görenleri şoke etti. Ali Demir'i gören sosyal medya kullanıcıları "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu. İşte Özgür Ozan'ın çocukları…

18.06.2021 22:44 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





