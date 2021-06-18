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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Neslihan Uğur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. Dizide 5 çocuk babasının canlandıran Özgür Ozan'ın oğlu Ali Demir ile benzerliği görenleri şoke etti. Ali Demir'i gören sosyal medya kullanıcıları "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu. İşte Özgür Ozan'ın çocukları…

18.06.2021 22:44 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:46
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Neslihan Uğur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

2 çocuk babası Özgür Ozan'ın küçük oğlu Ali Demir'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ali Demir'i gören sosyal medya kullanıcıları "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumlarında bulundu.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

İşte Özgür Ozan başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

İPEK BİLGİN VE KIZI ÇAĞ ÇALIŞKUR

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan'ın oğluna bakın! Böyle benzerlik yok “Babasının kopyası”

İPEK BİLGİN VE KIZI ÇAĞ ÇALIŞKUR