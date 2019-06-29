Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle diziye damga vurdu. Dikkat çeken bir performans sergileyen Özgür Ozan, Arka Sokaklar'ın 515 bölümü devirmesiyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına girdi. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın bir bölümde ölümde döndüğü anlar hala sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında yeri alıyor. Oyunculuğunun ardından özel hayatıyla da gündeme gelen Arka Sokaklar'ın yıldızı Özgür Ozan, çocuklarıyla sosyal medyayı salladı. Dizide 4 çocuğu olan Özgür Ozan'ın bakın kaç çocuğu var.