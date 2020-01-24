Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı
Arka Sokaklar dizisinde 500 bölümü aşkın süredir Hüsnü Çoban karakterini başarıyla canlandıran Özgür Ozan, hafızalarda bu şekilde yer edindi. O ise dünyaca ünlü kardeşlerin babası çıktı. 'Nasıl olur?' demeyin. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! Görünce çok şaşıracaksınız.
24.01.2020 19:16
- Son Güncelleme: 24.01.2020 19:16
Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.
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