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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Arka Sokaklar dizisinde 500 bölümü aşkın süredir Hüsnü Çoban karakterini başarıyla canlandıran Özgür Ozan, hafızalarda bu şekilde yer edindi. O ise dünyaca ünlü kardeşlerin babası çıktı. 'Nasıl olur?' demeyin. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! Görünce çok şaşıracaksınız.

24.01.2020 19:16 - Son Güncelleme: 24.01.2020 19:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ünlü ikizlerin babası çıktı! Tıpa tıp aynı

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

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