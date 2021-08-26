Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan imaj değiştirdi gören dönüp bir daha baktı! Son hali olay oldu ‘Sen neymişsin be abi’
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan imaj değiştirdi gören dönüp bir daha baktı! Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Sen neymişsin be abi", "Şahane olmuş", "Abi senin yaşın geriye mi gidiyor?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Özgür Ozan'ın beğeni toplayan yeni imajı...
26.08.2021 00:23
- Son Güncelleme: 26.08.2021 00:23
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, son paylaşımıyla olay oldu.
Arka Sokaklar'ın yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.