Arka Sokaklar'ın Hakan'ın meğer koskoca bir oğlu varmış! Biz Ezgi Sertel'le ikizleri biliyoruz sadece meğer Ozan Çobanoğlu...
İlk olarak 2006 yılında karşımıza çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türkiye'de yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri. Bu kadar uzun süredir ekranlarda olan bir dizi olarak kadrosuna pek çok insan girdi, çıktı. Onlardan biri Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu. Diziye daha sonradan giren Ozan Çobanoğlu yine kendisi gibi ekranlarda gördüğümüz bir yüz olan Ezgi Sertel ile evli.
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.
Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var! Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını ""Boynuz kulağı geçermiş :) 1.86 boy :) " notu ile Instagram'da paylaştı... Ozan Çobanoğlu'nun boyu 1.78...
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları...