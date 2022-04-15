Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası çıka çıka ünlü bir isim çıktı! Ezgi Sertel'le fenomenleşti meğer babası...
İlk olarak 2006 yılında karşımıza çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türkiye'de yayınlanmış olan en uzun soluklu dizilerden biri. Bu kadar uzun süredir ekranlarda olan bir dizi olarak kadrosuna pek çok insan girdi, çıktı. Onlardan biri Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu. Diziye daha sonradan giren Ozan Çobanoğlu yine kendisi gibi ekranlarda gördüğümüz bir yüz olan Ezgi Sertel ile evli. Ailenin tek ünlüsü o değil. Meğer Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası da ünlü bir isimmiş. İşte başta Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri ve babaları...
15.04.2022 12:14 - Son Güncelleme: 15.04.2022 12:14
Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.