Arka Sokaklar’ın Hakan’ı Ozan Çobanoğlu’nun babası çıka çıka ünlü bir isim çıktı! Ezgi Sertel’le fenomenleşti meğer babası...

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.