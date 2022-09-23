Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın gören şaştı kaldı: "Babalarının hık demiş burnundan düşmüşler"

Diziye sonradan dahil olan Ozan Çobanoğlu, sadece mesleği ile değil özel hayatı ile de gündeme gelen isimlerden. 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturan Çobanoğlu, 2020 yılında ikiz çocukları Mert ve Tibet'i kucağına almıştı. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Yani Sertel ile olan evliliğinden dünyalar tatlısı ikiz bebekleri olan Çobanoğlu'nun bir oğlu daha var!