Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın gören şaştı kaldı: "Babalarının hık demiş burnundan düşmüşler"
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın gören şaştı kaldı. Mert ve Tibe Çobanoğlu sosyal medya gündeminde. 2020'de dünyaya gelen ikizleri görenler, "Babalarının hık demiş burnundan düşmüşler" yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu, 2016'da sunucu Ezgi Sertel ile evlenmişti. Sertel ile evliliğinden ikizleri olan Çobanoğlu'nun ilk evliliğinden de boyu kadar bir oğlu var...
"BABALARININ HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞLER"
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın gören şaştı kaldı.
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Selin Demirci gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, geçen yıllara ve yaşanan ayrılıklara rağmen hala ekranlarda...16 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren dizinin kadrosuna birçok oyuncu girip çıktı. O oyunculardan biri de dizide Hakan Komiser karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu.
Diziye sonradan dahil olan Ozan Çobanoğlu, sadece mesleği ile değil özel hayatı ile de gündeme gelen isimlerden. 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturan Çobanoğlu, 2020 yılında ikiz çocukları Mert ve Tibet'i kucağına almıştı. Sosyal medyada hatrı sayılır bir hayran kitlesi bulunan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Yani Sertel ile olan evliliğinden dünyalar tatlısı ikiz bebekleri olan Çobanoğlu'nun bir oğlu daha var!
İşte başta Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...