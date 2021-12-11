Arka Sokaklar’ın Ezgi’si Ela Yörüklü’nün annesini görenler gözlerine inanamadı! Gençliği ve güzelliğiyle kızını solladı

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Yardımcısı Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Annesi de sosyal medya hesabında ortaya çıktı ve güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı.