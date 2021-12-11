Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün annesini görenler gözlerine inanamadı! Gençliği ve güzelliğiyle kızını solladı
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Arka Sokaklar ile her cuma izleyici karşısına çıkan Ela Yörüklü'nün dizide ölüp ölmediği merak edilirken hakkında araştırma yapanlar annesi Necla Hanım'ı görünce şaştı kaldı. Genç görüntüsüyle kızına taş çıkartan anne Yörüklü sosyal medyayı salladı.
11.12.2021 09:08
- Son Güncelleme: 11.12.2021 09:12
Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenimine devam eden Ela Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 Buçuk'ta Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi almıştır.
Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile yaşamıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Yardımcısı Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Annesi de sosyal medya hesabında ortaya çıktı ve güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı.