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Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem ortaya çıktı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Gamze Özçelik sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Kız kardeşi Meltem de bunlardan biri. Özellikle geçtiğimiz günler yaptığı koronavirüv paylaşımı çok konuşuldu. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

22.05.2020 08:52 - Son Güncelleme: 22.05.2020 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





