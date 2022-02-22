Arka Sokaklar'ın doktor Yavuz Ateş'i yıllardır ortalıkta yoktu! İlker Yiğen ortaya çıktı meğer eşi ve kızıyla karavan turu yapıyormuş...
Arka Sokaklar'ın doktor Yavuz Ateş'i yıllardır ortalıkta yoktu! İlker Yiğen ortaya çıktı meğer eşi ve kızıyla karavan turu yapıyormuş... Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Doktor Yavuz' karakteriyle tanınan İlker Yiğen, değişimiyle gündem oldu. Yaklaşık dört yıldır ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına yorum yağdı. İşte şimdilerde eşi ve kızıyla karavan turu yapan İlker Yiğen'in son hali...
Arka Sokaklar'ın doktor Yavuz Ateş'i yıllardır ortalıkta yoktu! İlker Yiğen ortaya çıktı meğer eşi ve kızıyla karavan turu yapıyormuş...
Başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Selin Demirci, Ela Yörüklü ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 2006 yılından bu yana ekranlara geliyor.
Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Doktor Yavuz karakteriyle hafızalara kazınan İlker Yiğen, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Yaklaşık dört yıldır ekranlardan uzak olan İlker Yiğen'in son hali, görenleri hayrete düşürdü.
ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI
38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.
İLKER YİĞEN'İN YENİ MESLEĞİ
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren İlker Yiğen, şimdilerde YouTube'da seyahat içerikleri üretiyor. Eşi ve kızıyla karavan turu yapan Yiğen, farklı ülkelerdeki izlenimlerini aboneleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.