Arka Sokaklar’ın doktor Yavuz Ateş’i yıllardır ortalıkta yoktu! İlker Yiğen ortaya çıktı meğer eşi ve kızıyla karavan turu yapıyormuş...

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

38 yaşındaki İlker Yiğen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Aslı ile Kerem, Hayat Bilgisi, Bir İstanbul Masalı, Analar ve Anneler gibi yapımlarda rol alan İlker Yiğen, 2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanındı. İlker Yiğen, Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser'in doktor kardeşi Yavuz'a hayat vermişti.