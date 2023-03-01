Arka Sokaklar'ın bel kemiğini kıracak ayrılık kararı! Biletini çat diye kestiler!
2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti. Gelen son haberlere göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu. Usta ismin diziye veda ettiğinin duyurulması izleyicileri kahretti.
Arka Sokaklar'ın bel kemiğini kıracak ayrılık kararı! Biletini çat diye kestiler. 17 yıldır ekranlarda boy gösteren Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan isim diziye veda etti. Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda etmesi izleyicileri şaşırttı.
ARKA SOKAKLAR'IN BEL KEMİĞİNİ KIRACAK AYRILIK KARARI!
17 yıl önce ekran macerasına başlayan Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti.
Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu.