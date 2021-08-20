Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Cüretkar pozları olay oldu hem süper minisi hem de derin yırtmaçlı…
Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz yatak odasından paylaştı! Yarışmacı olarak katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Arka Sokaklar'da rol alan Merve Oflaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katılan Oflaz, kaldığı otelin yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Peş peşe paylaşımda bulunan oyuncu, önce pembe süper mini eteği ile sonra ise derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. İşte Merve Oflaz'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
20.08.2021 20:53
- Son Güncelleme: 21.08.2021 19:40
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde can verdiği Bahar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Merve Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katıldı.