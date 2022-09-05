Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh'un boyu kadar kızı varmış! Herkesi hayal kırıklığına uğrattı! Meğer dizinin Mesut'u...
16 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh... Ancak Arka Sokaklar'da bir dönem sona veriyor. Diziden ayrılacak mı, dizide kalacak mı derken Şevket Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arka Sokaklar'dan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Şevket Çoruh günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa boyu kadar bir kızı olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...
Gamze Özçelik, Yüsra Geyik, Uğur Pektaş gibi pek çok isim geldi geçti 16 sezon boyunca... Arka Sokaklar tam da 17. sezona hazırlanırken herkesi üzen bir veda haberi gündeme düştü. Şevket Çoruh, yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.
"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım…" diyerek açıklamasını noktalayan Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh paylaşımında şunları söyledi:
"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım."
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor. Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor
İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.