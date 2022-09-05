Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’un boyu kadar kızı varmış! Herkesi hayal kırıklığına uğrattı! Meğer dizinin Mesut’u...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh da dizi setlerine adım atıyor. Babası ve annesi gibi oyuncu olarak değil ama reji ekibinde yer alan Gülenay Çoruh, Yalancı ve Mumları isimli dizi ile anlaştı. Projenin ikinci yönetmeni olarak yakında sete çıkacak olan Gülenay Çoruh, ileride babası gibi kamera önüne geçip geçmeyeceği bilinmiyor

İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.