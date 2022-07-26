Arka Sokaklar'dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir'in Yaman'ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16 yıllık ekran macerasına devam ediyor. Yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız dizide bir çok ünlü oyuncu rol aldı. Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy gibi şimdilerin popüler oyuncuları bir zamanlar Arka Sokaklar dizisinde yan rollerde karşımıza çıktı. İşte Arka Sokaklar'da oynayan oyuncuların listesi...
Şimdilerde Mesut Komiser'in ayrılığı ile gündeme gelen Arka Sokaklar dizisi bu zamana kadar bir çok ünlü oyuncu ile çalışmış. Meğer günümüzün en ünlü ve başarılı oyuncuları bir dönem fenomen dizide rol almış. Hem de başrolde değil, yan rollerde. Arka Sokaklar yeni sezonuyla merakla beklenirken ortaya çıkan bir liste herkesi şaşırttı. Geçmiş oyuncu kadrosunu görenler küçük dilini yutuyor. İşte 16 yıl boyunca yayınlanan Kanal D'nin ilgi ile izlenen dizisi Arka Sokaklar'da rol alan oyuncuların listesi...
ARKA SOKAKLAR'IN BUGÜNE KADAR HİÇ BİLİNMEYEN OYUNCU GEÇMİŞİ
1 - ÇAĞATAY ULUSOY
Altın Kelebek Ödülleri, Elle Stil Ödülleri gibi bir çok ödüle layık görülen başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Arka Sokaklar dizisinde figüran oyuncu olarak yer almıştı.
Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde bölüm hikayesi oyuncusu olarak yer almıştı.