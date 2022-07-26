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Haberler Magazin Arka Sokaklar'dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir'in Yaman'ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

Arka Sokaklar'dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir'in Yaman'ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16 yıllık ekran macerasına devam ediyor. Yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız dizide bir çok ünlü oyuncu rol aldı. Aras Bulut İynemli, Çağatay Ulusoy gibi şimdilerin popüler oyuncuları bir zamanlar Arka Sokaklar dizisinde yan rollerde karşımıza çıktı. İşte Arka Sokaklar'da oynayan oyuncuların listesi...

26.07.2022 12:50 - Son Güncelleme: 26.07.2022 12:50
Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

Şimdilerde Mesut Komiser'in ayrılığı ile gündeme gelen Arka Sokaklar dizisi bu zamana kadar bir çok ünlü oyuncu ile çalışmış. Meğer günümüzün en ünlü ve başarılı oyuncuları bir dönem fenomen dizide rol almış. Hem de başrolde değil, yan rollerde. Arka Sokaklar yeni sezonuyla merakla beklenirken ortaya çıkan bir liste herkesi şaşırttı. Geçmiş oyuncu kadrosunu görenler küçük dilini yutuyor. İşte 16 yıl boyunca yayınlanan Kanal D'nin ilgi ile izlenen dizisi Arka Sokaklar'da rol alan oyuncuların listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

ARKA SOKAKLAR'IN BUGÜNE KADAR HİÇ BİLİNMEYEN OYUNCU GEÇMİŞİ

1 - ÇAĞATAY ULUSOY

Altın Kelebek Ödülleri, Elle Stil Ödülleri gibi bir çok ödüle layık görülen başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Arka Sokaklar dizisinde figüran oyuncu olarak yer almıştı.

Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

Ulusoy dizide, bir kafe müşterisini oynamıştı.

Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

2 - ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli, Arka Sokaklar dizisinde bölüm hikayesi oyuncusu olarak yer almıştı.

Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

İynemli'nin replikleri de olmuştu.

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