Arka Sokaklar’dan 16 yıl boyunca kimler gelmiş kimler geçmiş! Medcezir’in Yaman’ı Çağatay Ulusoy kafe müşterisi! İşte ilk kez ortaya çıkan o liste...

Şimdilerde Mesut Komiser'in ayrılığı ile gündeme gelen Arka Sokaklar dizisi bu zamana kadar bir çok ünlü oyuncu ile çalışmış. Meğer günümüzün en ünlü ve başarılı oyuncuları bir dönem fenomen dizide rol almış. Hem de başrolde değil, yan rollerde. Arka Sokaklar yeni sezonuyla merakla beklenirken ortaya çıkan bir liste herkesi şaşırttı. Geçmiş oyuncu kadrosunu görenler küçük dilini yutuyor. İşte 16 yıl boyunca yayınlanan Kanal D'nin ilgi ile izlenen dizisi Arka Sokaklar'da rol alan oyuncuların listesi...