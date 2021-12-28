Arka Sokaklar oyuncuları Perihan Ünlücan ile Zafer Ergin’den bomba! Avukat Başak fena yakalandı 'kod adım Ayşe' dedi, Rıza Baba ise...
Arka Sokaklar oyuncuları Perihan Ünlücan ile Zafer Ergin'den peş peşe bomba haberler... Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yoluna tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda ekibe Avukat Başak rolünde dahil olan Perihan Ünlücan fena yakalandı 'kod adım Ayşe' dedi, Rıza Baba ise kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.
28.12.2021 08:57
- Son Güncelleme: 28.12.2021 09:03
Arka Sokaklar oyuncuları Perihan Ünlücan ile Zafer Ergin'den peş peşe bomba haberler... Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yoluna tam gaz devam ediyor.
Arka Sokaklar dizisi yayın hayatına başladığı 2006 yılından beri reyting listelerinde üst sıralarda yerini korumaya devam ediyor.
Bir süredir Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in yapımdan ayrılacağı söylentisi konuşuluyordu. Arka Sokaklar'ın resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşım kafaları karıştırdı.