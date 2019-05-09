Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Özgür Ozan'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncuları Zafer Ergin ve Özgür Ozan, oyunculuklarıyla gençlere örnek olmaya devam ediyor. Sevilen oyuncular Zafer Ergin ve Özgür Ozan Arka Sokaklar ile efsaneleşirken, hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Arka Sokaklar ile 500 bölümü geride bırakan Zafer Ergin ve Özgür Ozan aralarındaki gerçek ile sosyal medyayı salladı.