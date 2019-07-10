Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldıüı Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Acun Ilıcalı sayesinde keşfedilen Uğur Pektaş, Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.