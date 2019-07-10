Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmeziydi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı
Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiseri canlandıran Uğur Pektaş sosyal medyayı sallıyor. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş ekranlardan elini eteğini çekerken son hali ortaya çıktı. Dizinin hayranları Uğur Pektaş'ın son halini görünce gözlerine inanamadı. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı.
Uğur Pektaş kimdir?
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, lisansını Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Uğur Pektaş'ın ekran macerası Survivor yarışmasıyla başladı. 2005 yılında katıldıüı Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Acun Ilıcalı sayesinde keşfedilen Uğur Pektaş, Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.
Başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadığı Arka Sokaklar dizisinde Komiser Murar karakterine hayat verdi. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.