Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

Rıza Baba namıdiğer Rıza Soylu karakteri ile ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın başrolü Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri 'Rıza Baba' karakterine can veren usta oyuncu hakkında her detayı mercek altına almışken, Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şaşırtacak cinsten... Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in memleketini biliyor muydunuz? İşte Zafer Ergin ve diğer ünlülerin memleketleri...



08.03.2019 04:32 - Son Güncelleme: 08.03.2019 04:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





