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Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

Rıza Baba namıdiğer Rıza Soylu karakteri ile ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın başrolü Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri 'Rıza Baba' karakterine can veren usta oyuncu hakkında her detayı mercek altına almışken, Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şaşırtacak cinsten... Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in memleketini biliyor muydunuz? İşte Zafer Ergin ve diğer ünlülerin memleketleri...

08.03.2019 04:32 - Son Güncelleme: 08.03.2019 04:58
Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın başrolü Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya.

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

'Rıza Baba' namıdiğer Rıza Soylu karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan usta oyuncu Zafer Ergin ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altında.

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

Peki Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin nereli biliyor musunuz?

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

İşte Zafer Ergin ve diğer ünlülerin memleketleri...

Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında bilinmeyen gerçek! Rıza Baba meğer...

Zafer Ergin - Ankara

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