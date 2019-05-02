Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan çocuklarıyla hayrete düşürdü! İşte o görüntüler
Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan gündeme oturdu. Arka Sokaklar hayranları Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ı mercek altına aldı. Sevilen usta oyuncu Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan çocuklarıyla görüntülendi. Usta oyuncu Hüsnü Çoban'ın ailesi ile olan görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi..
02.05.2019 21:12
- Son Güncelleme: 02.05.2019 21:48
Arka Sokaklar 500. bölümü aylar önce geride bırakırken Hüsnü Çoban rolündeki Özgür Ozan gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Sevilen usta oyuncu Özgür Ozan hayat verdiği Hüsnü Çoban ile Arka Sokaklar'ı adeta sırtlıyor. Arka Sokaklar'ın yıldızı Özgür Ozan ailesi ile de olay oldu. İşte Özgür Ozan'ın hayrete düşüren ailesi...
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