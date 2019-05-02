Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan çocuklarıyla hayrete düşürdü! İşte o görüntüler

Arka Sokaklar 500. bölümü aylar önce geride bırakırken Hüsnü Çoban rolündeki Özgür Ozan gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Sevilen usta oyuncu Özgür Ozan hayat verdiği Hüsnü Çoban ile Arka Sokaklar'ı adeta sırtlıyor. Arka Sokaklar'ın yıldızı Özgür Ozan ailesi ile de olay oldu. İşte Özgür Ozan'ın hayrete düşüren ailesi...