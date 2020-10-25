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Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...

Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, şimdilerde Arıza dizisinde Ali Rıza karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini gören sevenleri gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş ve kardeşleri Berfin ile Gencay birbirinin aynısı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

25.10.2020 16:58 - Son Güncelleme: 25.10.2020 17:00
Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...

Kimileri göz önünde kardeşlerinin izinden gidiyor, kimileri uzakta kalmayı tercih ediyor. İşte başta yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...

ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ

SERAY SEVER VE KARDEŞİ SONER SEVER
Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...
Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...
Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...
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