Haberler Galeri Magazin Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...

Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynısı...

Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, şimdilerde Arıza dizisinde Ali Rıza karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini gören sevenleri gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş ve kardeşleri Berfin ile Gencay birbirinin aynısı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

25.10.2020 16:58 - Son Güncelleme: 25.10.2020 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





