Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

Melodi Elbirliler ile uzun süredir aşk yaşayan Arda Türkmen geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini nikahla taçlandırmıştı. Ünlü çiftin çocuk beklediğine dair iddialar da ortaya atılmıştı ancak kendilerinden bir açıklama gelmemişti. 46 yaşındaki Türkmen'in 30 yaşındaki genç eşi meğer sosyal medyada fenomenmiş duyan şaştı kaldı.