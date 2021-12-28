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Haberler Magazin Arda Türkmen'in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

Arda Türkmen'in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıktı. Arda Türkmen'i Gülben'in mutfağında görenler şaştı kaldı. Sempatikliği ile dikkat çeken şefin güzeller güzeli eşi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl evlenen Arda Türkmen'i eşi kendinden de ünlü çıktı. İşte sevilen şefin kendisinden 15 yaş küçük eşi sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler...

28.12.2021 14:18 - Son Güncelleme: 28.12.2021 14:18
Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

Melodi Elbirliler ile uzun süredir aşk yaşayan Arda Türkmen geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini nikahla taçlandırmıştı. Ünlü çiftin çocuk beklediğine dair iddialar da ortaya atılmıştı ancak kendilerinden bir açıklama gelmemişti. 46 yaşındaki Türkmen'in 30 yaşındaki genç eşi meğer sosyal medyada fenomenmiş duyan şaştı kaldı.

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Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın 53. bölümünde izleyici büyük bir sürprizle karşılaştı.

Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

Merve Dizdar'ın hayat verdiği Gülben ve ünlü şef aynı mutfakta yemek yapıyor.

Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

Dizinin yeni bölümünde Esat Arda Türkmen'i evlerine davet edip Gülben'le tanıştırıyor.

Arda Türkmen’in eşi kendinden de ünlü çıktı! Ünlü şefin biricik eşi herkesin tanıdığı o isim çıktı meğer kendinden 15 yaş küçük fenomenle evliymiş!

İkili ekranlarda seyirciye keyifli dakikalar yaşattı.

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