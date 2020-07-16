Arda Turan'ın ikinci oğlu Asil Aslan ilk kez görüntülendi! Bikinili kameralara yakalanan Aslıhan Doğan Turan...

Arda Turan'ın oğlu ilk kez görüntülendi, eşi ise verdiği kilolarla dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda ile birlikte Muğla'da tatil yapıyor.