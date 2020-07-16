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Arda Turan'ın ikinci oğlu Asil Aslan ilk kez görüntülendi! Bikinili kameralara yakalanan Aslıhan Doğan Turan...
Arda Turan'ın ikinci oğlu Asil Aslan ilk kez görüntülendi! Bikinili kameralara yakalanan Aslıhan Doğan Turan...
Arda Turan, ailesiyle birlikte tatile çıktı. İkinci bebeği Asil Aslan'ı bundan 15 gün önce kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Marmaris Ören'de görüntülendi. Eşi Arda Turan'a ait lüks yatta Ege'nin koylarını gezen 35 yaşındaki güzel, bir ara minik oğlunu, bakıcısıyla birlikte pusetle gezdirdi. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, doğum sonrası verdiği kilolar dikkat çekerken, Asil Aslan ilgi odağı oldu. İşte Arda Turan'ın ikinci oğlu Asil Aslan...
16.07.2020 11:10
- Son Güncelleme: 16.07.2020 11:24
Arda Turan'ın oğlu ilk kez görüntülendi, eşi ise verdiği kilolarla dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda ile birlikte Muğla'da tatil yapıyor.
ASİL ASLAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Lüks teknelerini Ege kıyılarına demirleyen Turan Ailesi'nin yeni üyesi Asil Aslan, kırkı çıkmadan tatile adım attı. İlk kez objektiflere takılan Asil Aslan, sevimliliği ile ağabeyi Hamza Arda'yı hatırlattı.
KİLO KALMADI
Doğumdan sonra kaldığı kiloları hızlı bir şekilde veren Aslıhan Doğan, teknede gün boyu spor yaptı.
Doğan, spordan hemen sonra bikinisini giyip teknenin üst kısmında güneşlendi.
Akşam saatlerinde oğlu Asil Aslan'la parka giden Aslıhan Doğan'a, bebek bakıcıları eşlik etti. İşte Arda Turan'ın oğulları ve ünlülerin çocukları...