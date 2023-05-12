Arda Kural'ın son halini görenler inanamadı! Günden güne eridi 20 kilo verdi gitti bir de saç ektirdi kendini baştan yarattı
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural sonrasında hayatına çeki düzen verdi. Tedavi gördü, zayıfladı ve kariyerine yeniden devam etmek için kolları sıvadı. Son olarak paylaştığı karede hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ardından hayatına çekidüzen vermek için kolları sıvayan Arda Kural son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, uzun zamandır ortalıkta yoktu. Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
Kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural geçtiğimiz günlerde yayınladığı esprili videoyla çok konuşulmuştu.