Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Yıllar sonra zor günler geçirdiği, sokaklarda kaldığı ortaya çıkan Arda Kural 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural setlere 'Tutunamayanlar' dizisi ile geri dönmüştü. Yaşadığı zorlu süreç yüzünden günden güne değişen Kural, son hali ile sevenlerini üzdü.

26.03.2021 10:18 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





