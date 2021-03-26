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Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Yıllar sonra zor günler geçirdiği, sokaklarda kaldığı ortaya çıkan Arda Kural 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural setlere 'Tutunamayanlar' dizisi ile geri dönmüştü. Yaşadığı zorlu süreç yüzünden günden güne değişen Kural, son hali ile sevenlerini üzdü.

26.03.2021 10:18 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:18
Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Arda Kural, zor zamanlar geçiriyor.

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Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Türkiye'nin yerli Leonardo Dicaprio'su olarak tanınan Arda Kural, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

EN SON TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNDEYDİ

Geçtiğimiz yıl Tutunamayanlar dizisi ile yeniden ekrana çıkan Arda Kural, dizinin ardından uzun süre ortalarda görünmüyordu.

Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Pandemi sebebiyle vaktinin çoğunu evinde geçiren Kural, yeniden ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmadığı görülen oyuncu, değişimi ile hayranlarını üzdü.

Arda Kural'ın son hali yine yürekleri sızlattı! Psikolojik tedavi gördükten sonra sırra kadem basan Arda Kural...

Pandemi nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evinde geçirdiği öğrenilen Kural, aylar sonra ortaya çıktı.