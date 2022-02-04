Vav TV İzle
Haberler Magazin Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti Arda Kural... Bir dönem Leonardo DiCaprio'ya benzetilen Arda Kural'ın son hali merak ediliyordu, yeni mesleği ile ortaya çıktı. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galasında kameralara takılan ve bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazinde yer alan Arda'nın yeni mesleği bakın neymiş...

04.02.2022 09:41 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:58
Arda Kural’ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti, Arda Kural yeni mesleğiyle ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Kural’ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

Bir dönem yakışıklılığı ile ekranlarda fırtınalar estiren oyuncu Arda Kural geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Arda Kural’ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım."

Arda Kural’ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

"İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım." demişti.

Arda Kural’ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bu görüntülerle herkesi şaşkına çevirmişti Arda Kural...

SON DAKİKA