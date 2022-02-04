Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti yeni mesleğiyle ortaya çıktı
Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti Arda Kural... Bir dönem Leonardo DiCaprio'ya benzetilen Arda Kural'ın son hali merak ediliyordu, yeni mesleği ile ortaya çıktı. 2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galasında kameralara takılan ve bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla magazinde yer alan Arda'nın yeni mesleği bakın neymiş...
04.02.2022 09:41
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:58
Arda Kural'ın gençliğinden eser kalmadı! Ece Erken ve Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fırtınalar estirmişti, Arda Kural yeni mesleğiyle ortaya çıktı...
Bir dönem yakışıklılığı ile ekranlarda fırtınalar estiren oyuncu Arda Kural geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı.