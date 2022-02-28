Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı şaşkına çevirdi

"YILDIZ BENİ ALDATTI"

Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi: "Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde alıcı bir etkisi vardır."