Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı şaşkına çevirdi
Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı peş peşe geldi, Arda ile Yıldız ve onları izleyenler şaşkına döndü. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen Yıldız Asyalı ve Arda Kural bir araya geldi. Asyalı ile ilişkisinden bahsederken uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim" dedi. Yıldız Asyalı ise "Sevgiliyken Arda'nın evini aradım nişanlısı çıktı telefona" sözleri ie şaşkına çevirdi.
YILLAR SONRA BOMBA YÜZLEŞME!
Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı şaşkına çevirdİ...
Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Arda, zor günleri geride bıraktı. Son haliyle ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Arda Kural büyük aşkı Yıldız Ssyalı ile bir araya geldi.
Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı.
Yaşadıkları aşkla günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı 2. Sayfa programının canlı yayınında bir araya geldi. Yıllar önceki konuları açan ikili, canlı yayında yüzleşti.
"YILDIZ BENİ ALDATTI"
Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi: "Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde alıcı bir etkisi vardır."