Arda Güler’in çocukluğuna bakın ilk kez göreceksiniz! 11 yaşımda girdim kapıdan demişti küçüklük fotoğrafını gören kimse tanımadı

Arda Güler'in çocukluk fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Güler abah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçti. İmza töreninde duygusal konuşma yapan genç oyuncu, "Çok mutluyum. Bu zamana kadar bana desteği esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan." dedi. İşte Arda Güler'in küçüklük fotoğrafları...