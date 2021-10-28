Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinin üzerini karaladı! Hayranları hüngür hüngür ağlıyor! Çukur'un Yamaç'ı tüm umutları söndürdü
İçerde ve Çukur'un yapımcısı Ay Yapım yepyeni bir proje ile heyecanlandırdı. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi kaliteli oyuncuların kadroda yer aldığı Üç Kuruş dizisi 1 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Her Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizide ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin de olması beklenirken üzen haber geldi. İynemli yer alacağı başka projeyi açıklayarak Üç Kuruş dizisinin üzerini çizmiş oldu.
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinin üzerini karaladı. Hayranları hüngür hüngür ağlıyor. Çukur'un Yamaç'ını Üç Kuruş dizisinde görmek isteyenlerin tüm umutlarını söndürdü. Son dönemlerin en popüler oyuncusu yeni projesini anlattı. Atatürk'ü canlandıracağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Aras Bulut İynemli, ''Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi...". diye konuştu.
Böyle bir rolü canlandırmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten yakışıklı oyuncu bazı şeyleri üstü kapalı anlatarak, "Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız" açıklamasında bulundu.
Sevenlerini büyük bir heyecana sokan Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisinde de rol alamayacağını resmen gösterdi.