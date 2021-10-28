Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinin üzerini karaladı! Hayranları hüngür hüngür ağlıyor! Çukur’un Yamaç’ı tüm umutları söndürdü

Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinin üzerini karaladı. Hayranları hüngür hüngür ağlıyor. Çukur'un Yamaç'ını Üç Kuruş dizisinde görmek isteyenlerin tüm umutlarını söndürdü. Son dönemlerin en popüler oyuncusu yeni projesini anlattı. Atatürk'ü canlandıracağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Aras Bulut İynemli, ''Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi...". diye konuştu.