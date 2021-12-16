Aralarında yabancı yok hepsi ünlü isimler! Hadise'nin biricik aşkı Mehmet Dinçerler'in eski sevgililerine bakın!

Şimdilerde ünlü şarkıcı Hadise ile evlilik yolunda ilerleyen Mehmet Dinçerler'in eski sevgilileri bir hayli merak ediliyordu. Hande Erçel gibi oyuncuların yanı sıra Ece Seçkin gibi şarkıcılarda bir dönem aşk yaşayan Dinçerler'in listesi epey kabarık. Eski kız arkadaşlarının hepsi de ünlü isimler! Kimler var kimler. Ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olan Mehmet Dinçerler'in aşk defterine gelin gep birlikte göz atalım...