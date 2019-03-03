Arabeskin Babası Müslüm Gürses vefatının 6. yılında anılıyor

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında sevenleri tarafından yad ediliyor.

Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Gürses, Emine ve Mehmet Akbaş çiftinin çocuğu olarak 5 Temmuz 1953'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.

Müslüm Gürses, müziğe 1965'te Adana'da, bir yandan Halkevi'ne gidip diğer yandan bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Terzi çıraklığı ve kunduracılık da yapan sanatçı, aynı yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Gürses, 1967'de 14 yaşındayken Adana'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında birinci oldu.