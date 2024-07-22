Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in gerçek adı ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış! Duyanlar inanamadı...

Seni Yazdım, Hangimiz Sevmedik, Yıllar Utansın, Affet ve daha niceleri... Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, güçlü sesi, başarılı oyunculuğu ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak ünlü sanatçı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Müslüm Gürses olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...