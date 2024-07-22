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Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses'in gerçek adı ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış! Duyanlar inanamadı...

Seni Yazdım, Hangimiz Sevmedik, Yıllar Utansın, Affet ve daha niceleri... Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, güçlü sesi, başarılı oyunculuğu ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak ünlü sanatçı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Müslüm Gürses olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 18:04 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 18:04
Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses’in gerçek adı ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış! Duyanlar inanamadı... 1

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, güçlü sesi, başarılı oyunculuğu ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak ünlü sanatçı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Müslüm Gürses olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses’in gerçek adı ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış! Duyanlar inanamadı... 2

Arabes müziği denilince milyonların akıllarına ilk sırada hiç kuşkusuz Müslüm Gürses'in Seni Yazdım, Hangimiz Sevmedik, Yıllar Utansın, Affet ve daha niceleri gelir.

Arabesk müziğin efsanesi Müslüm Gürses’in gerçek adı ortaya çıktı! Meğer gerçek bambaşkaymış! Duyanlar inanamadı... 3

GERÇEK ADI ORTAYA ÇIKTI

Ancak milyonların gönlünde taht kuran ve 3 Mart 2013 yılında aramızda ayrılan Müslüm Gürses'in gerçek adı ortaya çıktı. Meğer onu bunca zaman sahne adıyla tanımışız.

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