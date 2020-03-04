Annesinin adeta bire bir aynısı! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi!
Annesinin adeta bire bir aynısı! Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan... İşte 51 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin. Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin'i, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti. Düğüne Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo da katılmıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi.
Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe'nin kendinden sadece 17 yaş küçük bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Her zaman şarkılarıyla ön plana çıkan Yıldız Tilbe'nin kendinden 17 yaşı küçük kızını görünce bu kadar benzerlik fazla diyeceksiniz. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.