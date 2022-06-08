Annenin Sırrıdır Çocuk apar topar yayın akışından kaldırılıyor! Flaş final kararı! Anlaşma bozuldu 'Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkmayacaktın!'
TV 8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi için erkenden final kararı verildi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizi 13. bölüme kadar yayınlanma kararı almışken reytinglerde büyük düşüş sergileyince kararın 11. bölüme çekilmesi uygun görüldü. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakteriyle ünlenen oyuncu Selin Yeninci'ye 'Dizin final oluyormuş. çıkmayacaktın Bir Zamanlar Çukurova'dan' yorumları geldi. İşte detaylar...
Annenin Sırrıdır Çocuk izleyicilerine kötü haber! Büyük umutlarla başlanan proje için henüz 11. bölümde final kararı alındı. İlk bölümü 6 Nisan'da yayınlanan dizi iki annenin üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesini konu ediniyordu. Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın yaptığı dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Selin Yeninci'ye tepkiler peşi sıra geldi.
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ, NE ZAMAN?
"Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi için final kararı alındı.
Buna göre İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in başrollerinde buluştuğu dizi 11. bölümde final yapacak.
Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç'ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırıyordu.