Annenin Sırrıdır Çocuk apar topar yayın akışından kaldırılıyor! Flaş final kararı! Anlaşma bozuldu ’Bir Zamanlar Çukurova’dan çıkmayacaktın!’

Annenin Sırrıdır Çocuk izleyicilerine kötü haber! Büyük umutlarla başlanan proje için henüz 11. bölümde final kararı alındı. İlk bölümü 6 Nisan'da yayınlanan dizi iki annenin üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesini konu ediniyordu. Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın yaptığı dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Selin Yeninci'ye tepkiler peşi sıra geldi.