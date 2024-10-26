Anne Hathaway’in güzellik sırları: Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor!

Anne Hathaway güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremini ihmal etmiyor. Ünlü isim aynı zamanda doğal bir bronzluk yakalamak için sprey bronzlaştırıcı kullanıyor.

Yüz masajı yapıyor

Anne Hathaway sabah ve akşam düzenli olarak 2 dakika süresince yüz masajı yapıyor ve cildinin canlı kalmasını sağlıyor.