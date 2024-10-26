Anne Hathaway’in güzellik sırları: Bunu almadan evden dışarıya adımını atmıyor!

Anne Hathaway, 41 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü koruyan ünlüler arasında. Peki popüler isim güzelliğini neye borçlu? İşte Hathaway'in yıllara meydan okuyan güzellik sırları...
Güneş kremi kullanıyor
Anne Hathaway güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremini ihmal etmiyor. Ünlü isim aynı zamanda doğal bir bronzluk yakalamak için sprey bronzlaştırıcı kullanıyor.
Yüz masajı yapıyor
Anne Hathaway sabah ve akşam düzenli olarak 2 dakika süresince yüz masajı yapıyor ve cildinin canlı kalmasını sağlıyor.