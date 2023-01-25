Anlayan beri gelsin! Aylar önce Selin Ciğerci'den boşanıp bir kadına evlilik teklif efen Gökhan Çıra baba oldu! Selin Ciğerci fena salladı
İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Sonrasında ısrarlı gizlediği bir kadına evlenme teklifi eden Gökhan Çıra akıllara zarar bir hızda baba oldu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Tabi ki eski eş Selin Ciğerci'den de tepki gecikmedi.
25.01.2023 16:23 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:24
Boşanma iddialarının ardından Selin Ciğerci'den 'Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.' açıklaması geldi.
Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor.