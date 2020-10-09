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Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

"ABD'de aciller çok büyük bir sıkıntı. Eğer corona'ya yakalanırsam, acile gidersem korkusuyla uyanıyordum her sabah. Bu yüzden vatanımıza döndük" diyen Didem Uzel, 2012 yılında Selim Sarı ile nikah masasına oturmuş, ardından Miami'ye yerleşmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, karantina döneminde Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı.

09.10.2020 09:52 - Son Güncelleme: 09.10.2020 09:52
Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

Selim Sarı ile 2012'de dünyaevine giren oyuncu Didem Uzel, bir süre önce Miami'de yaşamaya başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Didem Uzel, oğlu Aslan ile birlikte oynadığı Bee'o Propolis'in tanıtımında konuştu.

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Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

Karantina döneminde ABD'de yaşadığı zorlukları anlatan Uzel; 'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik. Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Arkadaşlarım Mayıs'ta Türkiye'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık." dedi.

Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

'TÜRKİYE'DE KORUNAKLI SİSTEMİN İÇİNDEYİZ'

ABD'de apandisit ameliyatı öncesinde 10 saat acilde ne olduğunu bilmeden beklediğini belirten Uzel, sözlerine şöyle devam etti:

Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

"Biz Amerika'nın acillerindeki sıkıntıdan dolayı sorun yaşarız diye Türkiye'ye dönme kararı aldık. Ağustos'ta döndük.
Aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz için birkaç yılı Türkiye'de geçirmek istiyoruz."

Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

"Aslan da çok mutlu, çok korunaklı bir sistemin içinde."

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