Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım

Karantina döneminde ABD'de yaşadığı zorlukları anlatan Uzel; 'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik. Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Arkadaşlarım Mayıs'ta Türkiye'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık." dedi.