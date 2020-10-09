Amerika'dan kaçan Didem Uzel Sarı geçirdiği zor günleri anlattı: Duvarlara bakıp ağladım
"ABD'de aciller çok büyük bir sıkıntı. Eğer corona'ya yakalanırsam, acile gidersem korkusuyla uyanıyordum her sabah. Bu yüzden vatanımıza döndük" diyen Didem Uzel, 2012 yılında Selim Sarı ile nikah masasına oturmuş, ardından Miami'ye yerleşmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, karantina döneminde Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı.
Karantina döneminde ABD'de yaşadığı zorlukları anlatan Uzel; 'Biz biraz daha şehir merkezinden uzakta yaşıyoruz ve kimse yok; aile, arkadaş yok. Açıkçası çok zor bir beş ay geçirdik. Bazen duvarlara bakıp ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizsiniz, dışarı çıkamıyorsunuz, biriyle görüşmek isteseniz zaten kimseniz yok. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Arkadaşlarım Mayıs'ta Türkiye'ye döndü, biz kaldık. Çok direndik, eşim Selim'le üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik ve dönme kararı aldık." dedi.