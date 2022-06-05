Amber Heard'ün mal varlığı güncellendi resmen eksiye düştü! 15 milyon doları kazanan Johnny Depp ise yeni sevgilisiyle tam bir bomba!
Amber Heard'ün mal varlığı güncellendi resmen eksiye düştü! 15 milyon doları kazanan Johnny Depp ise yeni sevgilisiyle tam bir bomba! Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında çıkan karar günlerdir konuşuluyor. Eski eşi Depp'e 15 milyon dolar tazminat vermesi hükmedildikten sonra Heard'ün bu parayı ödeyemeyeceği konuşulurken Amber Heard'ün kazancı gündem oldu. Diğer yandan herkesin konuştuğu 'Johnny Depp ile avukatı Camilla Vazquez aşk mı yaşıyor?' sorusuna bomba bir yanıt geldi.
Amber Heard'ün mal varlığı güncellendi resmen eksiye düştü! 15 milyon doları kazanan Johnny Depp ise yeni sevgilisiyle tam bir bomba! Karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak Heard'ün avukatı Elaine Bredehoft, oyuncunun bu miktarı ödemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MÜTEVAZI DEDİĞİ EVDE YOK YOK!
Johnny Depp'le davasında kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü... Amber Heard'ün mal varlığı ortaya çıktı! Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti, Heard'e iftiralarında dolayı 50 milyon dolarlık dava açan Johnny Depp'i haklı buldu. Eski eşine yüklü miktarda tazminat ödeyecek olan Heard'ün mal varlığı da merak konusu oldu.
15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK
Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Jüri bunun yanı sıra Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
FİLMLERDEN ALDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI
Amber Heard, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine 'Aquaman' için 1 milyon dolar ve 'Aquaman ve Kayıp Krallık' için 2 milyon dolar ödendiğini doğruladı.