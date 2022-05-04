Amber Heard - Johnny Depp davasında yatak ifşası! Yeni tanıktan fiziksel ve cinsel şiddet sözleri: "Yatağa fırlatıp elbisesini yırttı"

"İLİŞKİYE ZORLADI"

Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak, çift arasında yaşananları ifade etti. İddiasına göre; Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp, onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, bunlar "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi.