Amber Heard - Johnny Depp davasında yatak ifşası! Yeni tanıktan fiziksel ve cinsel şiddet sözleri: "Yatağa fırlatıp elbisesini yırttı"
Amber Heard - Johnny Depp davasında yatak ifşası! Yeni tanıktan gelen fiziksel ve cinsel şiddet sözleri gündeme bomba gibi düştü. Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp, Heard ve tanıkların verdikleri ifadeler akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları adeta dizi film senaryosu gibi. İkili arasında yaşanan kavganın detayları ele alındı. Dün görülen duruşmada konuşan Amber Heard'ün tanığı, oyuncunun eski kocası Johnny Depp'ten hem fiziksel hem de cinsel şiddet gördüğünü iddia etti. Depp'in Heard ile zorla birlikte olmak istediğini öne süren tanık bakın neler anlattı.
"YATAĞA FIRLATIP ELBİSESİNİ YIRTTI"
Amber Heard - Johnny Depp davasında yeni tanıktan fiziksel ve cinsel şiddet sözleri geldi, davada yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise dünya basınında geniş yer buluyor.
Bir dönem Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava, çiftin geçmişte kapalı kapılar ardında yaşadıkları iddia edilen dehşeti gözler önüne sermeye devam ediyor. Duruşmaların ilk haftasında Depp'in tanıklıkları ve tanıkları dinlendi. Şimdi ise sıra Amber Heard'e geldi. Virginia'da görülen davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün tanıkları konuştu. Bunlardan biri de aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes oldu.
"İLİŞKİYE ZORLADI"
Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak, çift arasında yaşananları ifade etti. İddiasına göre; Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp, onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, bunlar "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi.