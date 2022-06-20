Aman Oğulcan görmesin! Lacivert iç çamaşırıyla... Seda Sayan’ın biricik gelin adayı Miray Daner'den ter bastıracak cesur paylaşım!

Seda Sayan'ın biricik gelin adayı Miray Daner paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Şimdilerde dijital platformlarda rol aldığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu İnstagram'daki son cesur pozuyla ortalığı kasıp kavurdu. Pembe ceketinin içine dekolteli bir büstiyer tercih eden Miray Daner'in paylaşımına yoğun ilgi yağdı. Oyunculuğu bir hayli beğenilen Daner'e hayranlarının ''O kadar iyi oynamışsın ki aşırı tiksindim ve nefret ettim senden'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...