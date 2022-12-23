Aman aman bu nasıl kadro! Acun Ilıcalı'nın açıkladıkları açıklamadıklarının yanında hiç kalır! Survivor 2023 yarışmacı kadrosu doğruysa...
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyurular Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Acun Ilıcalı,göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerin de Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney olduğunu duyurmuştu. Ancak gelin görün ki ünlüler kadrosunun geri kalanı, açıklananlardan daha daha fena. Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'dan sonra kadro bakın nasıl şekillenecek. İşte detaylar...
23.12.2022 12:59 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:59