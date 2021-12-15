Alparslan’ın Evdokya’sı Gizem Karaca ’estetiğim yok’ dedi ama kimse inanmadı! O paylaşımıyla 2,8 milyon kişinin kafasını allak pullak etti

Kara Sevda, Emir'in Yolu, Güzel Köylü gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde performansıyla göz dolduruyor. Fenomen dizide amacı ailesinin intikamını almak olan hırslı ve gözü pek Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca İnstagram hesabındaki o paylaşımıyla çok konuşuldu.