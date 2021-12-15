Alparslan’ın Evdokya’sı Gizem Karaca 'estetiğim yok' dedi ama kimse inanmadı! O paylaşımıyla 2,8 milyon kişinin kafasını allak pullak etti
TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini canlandıran Gizem Karaca 'Estetiğim yok' dedi ama kimse inanmadı. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Hayranları da ''Önceki halin daha güzeldi'', ''Eski Gizem neredesin'' şeklinde yorumlarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncunun 2,8 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte o fotoğrafı...
15.12.2021 11:16
- Son Güncelleme: 15.12.2021 11:16
Kara Sevda, Emir'in Yolu, Güzel Köylü gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde performansıyla göz dolduruyor. Fenomen dizide amacı ailesinin intikamını almak olan hırslı ve gözü pek Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca İnstagram hesabındaki o paylaşımıyla çok konuşuldu.
Alparslan'ın güzel Evdokya'sı Gizem Karaca kafaları karıştırdı. Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi ünlü oyuncularla aynı seti paylaşan Karaca Güzel dizi için imajını değiştirmişti. Her fırsatta estetik iddialarıyla gündeme gelen oyuncu sık sık iddiaları reddediyordu. Ancak İnstagram'daki paylaşımı kafalarda soru işareti oluşturdu.