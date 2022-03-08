Alparslan Büyük Selçuklu'nun Çağrı Bey'i Erdinç Gülener’in eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da oyuncuymuş hem de çok ünlü!
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Çağrı Bey'i Erdinç Gülener'in eşi bakın kim! Başrollerinde Fahriye Evcen ile Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'da Çağrı Bey karakterini canlandıran Erdinç Gülener'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Gülener'in kendisi gibi oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdinç Gülener'in eşi hangi ünlü oyuncu çıktı...
08.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 08.03.2022 01:47
Erdinç Gülener, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Çağrı Bey karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Erdinç Gülener evli mi?", "Erdinç Gülener'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.