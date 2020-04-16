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Alp Navruz yeni sevgilisiyle kurallara aldırış etmeden gezerken yakalandı! 'Yanımdan hemen uzaklaş

Alp Navruz, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan oyuncu, sahilde maske takmadan yürüyüş yaptı.Görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisini uyardı ancak ikili tüm çabalarına rağmen objektiflerden kaçamadı.

16.04.2020 11:23 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





