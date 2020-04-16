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Alp Navruz yeni sevgilisiyle kurallara aldırış etmeden gezerken yakalandı! 'Yanımdan hemen uzaklaş
Alp Navruz yeni sevgilisiyle kurallara aldırış etmeden gezerken yakalandı! 'Yanımdan hemen uzaklaş
Alp Navruz, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan oyuncu, sahilde maske takmadan yürüyüş yaptı.Görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisini uyardı ancak ikili tüm çabalarına rağmen objektiflerden kaçamadı.
16.04.2020 11:23
- Son Güncelleme: 16.04.2020 11:23
Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalandı.
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Corona virüs salgını nedeniyle yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz, bununla da yetinmedi. Sahilde yürüme yasağını da hiçe sayan oyuncunun maske takmadığı görüldü.
Sahil boyu yürüyüş yapan Navruz'un kız arkadaşının, ara ara maskesini takıp çıkardığı ise dikkatlerden kaçmadı.
Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" dese de görüntü vermekten kurtulamadı.
Sevgilisi Navruz'un yanından ayrılıp, elleriyle suratını kapatıp uzaklaştı.