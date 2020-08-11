Haberler Galeri Magazin Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Yeni çıkardığı şarkısının klibi için 440 bin lira harcayan Nihat Doğan, şarkının tanıtımı için sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'tan yardım istedi. Kılınç'ın Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etmesi üzerine Nihat Doğan'ı çıldırdı. Nihat Doğan, 'Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin' dedi ve Kılınç'ı engelledi. Peki Alp Kılınç kimdir?

11.08.2020 13:18 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





