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Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Yeni çıkardığı şarkısının klibi için 440 bin lira harcayan Nihat Doğan, şarkının tanıtımı için sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'tan yardım istedi. Kılınç'ın Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etmesi üzerine Nihat Doğan'ı çıldırdı. Nihat Doğan, 'Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin' dedi ve Kılınç'ı engelledi. Peki Alp Kılınç kimdir?

11.08.2020 13:18 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:23
Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

ALP KILINÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Gaziantep'te doğan Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Ünlü isimleri ti'ye aldığı paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Alp Kılınç bu defa Nihat Doğan'la olan mesajları ifşa etti.

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Geçtiğimiz yıllarda Hande Erçel'e 'bazlama' benzetmesi yapan ve bu sebepten mahkemelik olan Alp Kılınç en son Serenay Sarıkaya ile atışmıştı.

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Fenomenin hedefinde ise bu defa, yeni şarkı çıkaran Nihat Doğan var.

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

KLİP İÇİN 440 BİN TL HARCADI

440 bin TL'ye yeni şarkısı 'Çoğu Gitti Azı Kaldı'ya klip çeken Nihat Doğan, klibinin yayılması için ünlü fenomenden destek isteyince olanlar oldu.

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Fenomen Alp Kılınç'ın klibi 'b… gibi olmuş' notuyla paylaşması üzerine Nihat Doğan çılgına döndü.

Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'

Alp Kılınç'ın kendi hesabından paylaştığı özel mesajlarda Nihat Doğan'ın Alp Kılıç'a 'mahkemede hesap vereceksin' diyerek engellediği görülüyor.

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