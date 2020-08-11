Alp Kılınç Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etti! 'Hesabını mahkemede vereceksin'
Yeni çıkardığı şarkısının klibi için 440 bin lira harcayan Nihat Doğan, şarkının tanıtımı için sosyal medya fenomeni Alp Kılınç'tan yardım istedi. Kılınç'ın Nihat Doğan'ın mesajlarını ifşa etmesi üzerine Nihat Doğan'ı çıldırdı. Nihat Doğan, 'Yazıklar olsun sana. Onca emek onca çabayı tek bir cümle heba ederken hiç mi vicdanın sızlamaz. Bu yapmaya çalıştığın itibar suikastının hesabını mahkemede vereceksin' dedi ve Kılınç'ı engelledi. Peki Alp Kılınç kimdir?
ALP KILINÇ KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Gaziantep'te doğan Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündemde yer alıyor. Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.