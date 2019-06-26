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Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz

İsmail Türüt, konser teklifi alması nedeniyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Orkestradaki herkese 6 aylık çıkarken Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Vize şoku yaşayan Karadenizli türkücü Türüt, konsolosluk yetkilisinden aldığı yanıt karşısında bir şok daha yaşadı. Alman polisi üç yıl önce de Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.

26.06.2019 13:29 - Son Güncelleme: 26.06.2019 13:53
Almanya’dan İsmail Türüt’evize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

Karadenizli türkücü İsmail Türüt, Almanya'dan konser teklifi aldı. Sanatçı, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte hemen Almanya Konsolosluğuna vize başvurusu yaptı.

Almanya’dan İsmail Türüt’evize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

2 GÜNLÜK VİZE ÇIKARDILAR

Bir süre sonra İsmail Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne...

Almanya’dan İsmail Türüt’evize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

KONSERİNİ KESMİŞLERDİ

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran İsmail Türüt'e konsolosluktan "Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz." yanıtı geldi.

Almanya’dan İsmail Türüt’evize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

Alman polisi üç yıl önce de İsmail Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.

Almanya’dan İsmail Türüt’evize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.
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