Almanya’dan İsmail Türüt’e vize şoku: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz

İsmail Türüt, konser teklifi alması nedeniyle ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Orkestradaki herkese 6 aylık çıkarken Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Vize şoku yaşayan Karadenizli türkücü Türüt, konsolosluk yetkilisinden aldığı yanıt karşısında bir şok daha yaşadı. Alman polisi üç yıl önce de Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.

26.06.2019 13:29 - Son Güncelleme: 26.06.2019 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





