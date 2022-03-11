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Haberler Magazin "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Serenay Sarıkaya'nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Serenay Sarıkaya'nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altında tutulan Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Etiler'de evine girerek Serenay Sarıkaya'yı taciz eden 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.

11.03.2022 12:23 - Son Güncelleme: 11.03.2022 12:23
Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum demişti! Serenay Sarıkaya’nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Serenay Sarıkaya'nın gözlem altındaki takıntılı hayranı hakkında flaş karar!

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Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum demişti! Serenay Sarıkaya’nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum demişti! Serenay Sarıkaya’nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum demişti! Serenay Sarıkaya’nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum demişti! Serenay Sarıkaya’nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.

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