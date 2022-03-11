"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Serenay Sarıkaya'nın gözlem altındaki takıntılı hayranı meğer...
"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altında tutulan Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Etiler'de evine girerek Serenay Sarıkaya'yı taciz eden 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.
"Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyorum" demişti! Serenay Sarıkaya'nın gözlem altındaki takıntılı hayranı hakkında flaş karar!
Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.
DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ
Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.