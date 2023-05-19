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Haberler Magazin Alişan'ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol'un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Alişan'ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol'un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Tüm bunların ardından ünlü çift önceki gün oğulları Burak'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Buse Varol'un setlere dönmesinden, üçüncü çocuk sorusuna kadar her şeye yanıt veren çiftten Alişan'ın yüz ifadesi çok konuşuldu.

19.05.2023 09:46 - Son Güncelleme: 19.05.2023 09:46
Alişan’ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol’un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının en çok konuşulan ikilisi olarak dikkat çekiyor...

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Alişan’ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol’un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Alişan’ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol’un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti. "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş gündem olmuştu.

Alişan’ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol’un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.

Alişan’ın yüz ifadesine dikkat! Üçüncü çocuk sorusu terletti cevabı Burak verdi! Buse Varol’un setlere dönmesine öyle bir yanıt verdi ki...

'ÖPÜŞME SAHNESİ' CEVABI VE 'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI!

Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile objektiflere yansıdı. Alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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