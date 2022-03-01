Alişan’ın konuğu oldu son haliyle şaşkına çevirdi! 90’lı yıllara damga vuran Kader’i görenler tanıyamadı: ’Yıllar ona hiç acımamış’

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı.