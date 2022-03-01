Alişan'ın konuğu oldu son haliyle şaşkına çevirdi! 90'lı yıllara damga vuran Kader'i görenler tanıyamadı: 'Yıllar ona hiç acımamış'
Alişan'ın konuğu oldu son haliyle şaşkına çevirdi! 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader'i görenler tanıyamadı, 'Yıllar ona hiç acımamış' yorumları yapıldı. 8 yaşında düğün salonlarında şarkılar söyleyerek sanat dünyasına adım atan ve 14 yaşında ilk albümünü çıkaran şarkıcı Kader aldığı kilolarla dkkat çekti. İşte yıllar sonra ortaya çıkan şarkıcı Kader'in son hali...
01.03.2022 11:42 - Son Güncelleme: 01.03.2022 11:48
Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı.
Şimdilerde 43 yaşında olan şarkıcı Kader'in son halini görenler tanımakta zorlandı.Şarkıcı Kader'in değişimi "Yıllar ona da acımamış" dedirtti.
Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Kader sosyal medyada konuşulanlardan oldu. İşte 90'ların yıldız ismi şarkıcı Kader'in son hali...