Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

İddialara göre; Alişan'ın ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Buse Varol ise törene katılmadı. Daha önce Buse Varol'un eşi Alişan'a "Biraz da kendi ailenle ilgilen" dediği ve bunun üzerine Merve Tektaş ile kanlı bıçaklı olduğu iddia edilmişti.