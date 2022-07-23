Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu 'vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...' Cenazeye katılmadı iddialarına...
'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın yıl dönümünde mezarının başında olmadığı iddia edilen Buse Varol, önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap yaptı. Anma iddialarına yanıt da veren Buse Varol'un açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu.
23.07.2022 13:10 - Son Güncelleme: 23.07.2022 13:10
Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varol, geçtiğmiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
İddialara göre; Alişan'ın ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Buse Varol ise törene katılmadı. Daha önce Buse Varol'un eşi Alişan'a "Biraz da kendi ailenle ilgilen" dediği ve bunun üzerine Merve Tektaş ile kanlı bıçaklı olduğu iddia edilmişti.
SORU-CEVAP YAPTI
Sosyal medyada epey aktif olan Buse Varol önceki gün Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap yaptı.