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Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu 'vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...' Cenazeye katılmadı iddialarına...

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu 'vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...' Cenazeye katılmadı iddialarına...

'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın yıl dönümünde mezarının başında olmadığı iddia edilen Buse Varol, önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap yaptı. Anma iddialarına yanıt da veren Buse Varol'un açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu.

23.07.2022 13:10 - Son Güncelleme: 23.07.2022 13:10
Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varol, geçtiğmiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

Vefatının birinci yılında mezarı başında anılan Selçuk Tektaş için düzenlenen törene Alişan, babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve Tektaş ile yakınları katıldı. Kabri başında okunan dualarla anılan Tektaş'ın mezarı başından ayrılmayan Alişan ve yengesi Merve Tektaş gözyaşlarına boğuldu.

Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

İddialara göre; Alişan'ın ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Buse Varol ise törene katılmadı. Daha önce Buse Varol'un eşi Alişan'a "Biraz da kendi ailenle ilgilen" dediği ve bunun üzerine Merve Tektaş ile kanlı bıçaklı olduğu iddia edilmişti.

Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

SORU-CEVAP YAPTI

Sosyal medyada epey aktif olan Buse Varol önceki gün Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap yaptı.

Alişan’ın eşi Buse Varol sosyal medyada coştu ’vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...’ Cenazeye katılmadı iddialarına...

Varol, hem anma töreninde olmadığı iddiasına hem de hakkında merak edilen detaylara yanıt verdi.

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